Alanyaspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği Alanyaspor - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. “Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman?”, “Alanyaspor Galatasaray saat kaçta?” ve “Alanyaspor Galatasaray hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları gündemin üst sırasında yer alıyor. İşte 3 Mart 2026 Salı günü oynanacak kritik karşılaşmanın tüm detayları.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor - Galatasaray maçı, 3 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, Alanya Oba Stadı’nda gerçekleşecek.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanya Oba Stadı’ndaki karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Futbolseverler, 3 Mart Salı akşamı 20:30’da ekran başında olacak.

ALANYASPOR - GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, futbolseverler tarafından ücretsiz şekilde takip edilebilecek.

HAKEM VE GÖREVLİ KADROSU

Hakem: Çağdaş Altay

Yardımcı Hakemler: Candaş Elbil, Hüseyin Aylak

Dördüncü Hakem: Alpaslan Şen

Gözlemci: Ercan Hellaç

Temsilciler: Mustafa Yılmaz, Fatih Hüsnü Berberoğlu, Murat Kangalgil

GRUP PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M P 1 Galatasaray A.Ş. 3 3 0 0 9 2 Corendon Alanyaspor 3 2 1 0 7

Galatasaray 9 puanla lider konumda bulunurken, Corendon Alanyaspor 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu nedenle Alanyaspor - Galatasaray maçı, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman?

Maç 3 Mart 2026 Salı günü oynanacak.

Alanyaspor - Galatasaray saat kaçta?

Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

Alanyaspor - Galatasaray hangi kanalda?

Mücadele A Haber’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma Alanya Oba Stadı’nda oynanacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı, 3 Mart 2026 Salı günü saat 20:30’da A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Alanyaspor arasında oynanacak bu kritik mücadele, grup dengelerini doğrudan etkileyecek. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma futbol gündeminin merkezinde yer alıyor.