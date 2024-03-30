Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecel. Alanya Oba Stadyumu’nda 15 Nisan Pazartesi günü 20.00’de oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Tribünü: 5 bin TL

Maraton Tribünü: 2 bin TL

Güney - Kuzey Kale Arkası: Bin TL

Misafir Tribünü: Bin 300 TL

VIP Tribünü için bilet satışlarının sadece kulüpten yapılacağı belirtildi.