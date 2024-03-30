Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecel. Alanya Oba Stadyumu’nda 15 Nisan Pazartesi günü 20.00’de oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.
Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Tribünü: 5 bin TL
Maraton Tribünü: 2 bin TL
Güney - Kuzey Kale Arkası: Bin TL
Misafir Tribünü: Bin 300 TL
VIP Tribünü için bilet satışlarının sadece kulüpten yapılacağı belirtildi.