Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma çalışmasının ardından futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı.
Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.