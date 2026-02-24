Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 24.02.2026 14:45
  • Giriş: 24.02.2026 14:45
  • Güncelleme: 24.02.2026 14:45
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyunla sona erdi.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

