Alanyaspor, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı
Süper Lig’in 11. haftasında Alanyaspor konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: ANKA
(ANKARA)-Süper Lig’in 11. haftasında Alanyaspor konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Corendon Alnayaspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Alanya Oba Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetti.
90 dakikalık müsabakada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 beraberlikle tamamlandı.