Alanyaspor, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig’in 11. haftasında Alanyaspor konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

  • 03.11.2025 22:47
  • Giriş: 03.11.2025 22:47
  • Güncelleme: 03.11.2025 22:47
Kaynak: ANKA
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Corendon Alnayaspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Alanya Oba Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetti.

90 dakikalık müsabakada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 beraberlikle tamamlandı.

