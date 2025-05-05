Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek olan Alanyaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antreman ısınma çalışması ile başladı. Kayserispor maçında 11’de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Daha sonra pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktik çalışması ve dar alanda oyun ile tamamladı.