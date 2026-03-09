Alanyaspor - Gençlerbirliği Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Alanyaspor - Gençlerbirliği Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig’de heyecan dolu karşılaşmalar devam ederken futbolseverlerin gözü bu akşam oynanacak Alanyaspor - Gençlerbirliği mücadelesine çevrildi. Ligin 25. haftasında karşı karşıya gelecek iki ekip, kritik puanlar için sahaya çıkacak. Taraftarlar ise özellikle Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? ve Alanyaspor - Gençlerbirliği muhtemel 11’ler sorularına yanıt arıyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar, maç saati, yayın bilgisi, eksikler ve muhtemel kadrolar.

ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Mücadele 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

Akdeniz temsilcisi Alanyaspor, kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alarak puanını artırmayı hedefliyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda sürpriz bir sonuç alarak ligde çıkış yakalamayı amaçlıyor.

Maç Tarih Saat Stadyum Alanyaspor - Gençlerbirliği 9 Mart 2026 20.00 Alanya Oba Stadyumu

ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçın yayın bilgisi. Alanyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar saat 20.00’de ekran başında olacak.

ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMİ

Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Kritik mücadelede hakem kararları da futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Gençlerbirliği sezon içinde teknik direktör değişikliğine gitti. Başkent temsilcisi, teknik direktör Levent Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra daha önce de takımı çalıştıran Volkan Demirel ile yeniden anlaşma sağladı.

31 Ekim – 7 Aralık 2025 tarihleri arasında kırmızı-siyahlıları çalıştıran Volkan Demirel, ikinci dönemine Alanyaspor deplasmanında başlayacak. Deneyimli teknik adamın dönüşü, takımda moral ve motivasyonu artırmayı hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Natura Dünyası Gençlerbirliği son haftalarda istediği sonuçları alamadı. Kırmızı-siyahlı ekip son 4 lig maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Ligde 24 puanla 12. sırada yer alan başkent temsilcisi, Alanyaspor karşısında kazanarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

Gençlerbirliği Eksik ve Cezalı Oyuncular

Gençlerbirliği’nde sarı kart cezalısı olan Tongya karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu eksik, teknik ekibin taktik planlamasında önemli rol oynayacak.

ALANYASPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Ev sahibi Corendon Alanyaspor son haftalarda dalgalı bir performans sergiledi. Akdeniz temsilcisi son dört lig maçında:

Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı

Tümosan Konyaspor’u 2-1 mağlup etti

Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu

Galatasaray’a 3-1 yenildi

Alanyaspor bu karşılaşmada taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

Alanyaspor’da Eksik Oyuncular

Ruan (Sakat)

Ertuğrul Taşkıran (Sakat)

Bu iki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER

Teknik ekiplerin sahaya sürmesi beklenen Alanyaspor - Gençlerbirliği muhtemel 11’ler şu şekilde:

Corendon Alanyaspor Muhtemel 11

Victor

Lima

Aliti

Ümit

Hadergjonaj

Makouta

Janvier

Enes

Hagi

Hwang Ui Jo

Mounie

Natura Dünyası Gençlerbirliği Muhtemel 11

Velho

Pereira

Goutas

Zuzek

Thalisson

Dele Bashiru

Göktan

Verasanovic

Cihan

Metehan

Koita

Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta?

Alanyaspor ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig 25. hafta karşılaşması 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı nerede oynanacak?

Mücadele Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak.

Gençlerbirliği’nde hangi oyuncu cezalı?

Gençlerbirliği’nde sarı kart cezalısı olan Tongya Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Alanyaspor’da hangi oyuncular eksik?

Alanyaspor’da sakatlıkları bulunan Ruan ve Ertuğrul Taşkıran karşılaşmada görev alamayacak.

Alanyaspor - Gençlerbirliği muhtemel 11’ler belli oldu mu?

Maç öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel kadroları açıklanmış durumda. Resmi ilk 11’ler ise maç saatine yakın netleşecek.