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Alanyaspor geriden geldiği maçta Trabzonspor'u 2-1 yendi

Süper Lig’in 14. haftasında Alanyaspor sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti.

Spor
  • 30.11.2024 21:36
  • Giriş: 30.11.2024 21:36
  • Güncelleme: 30.11.2024 21:40
Kaynak: ANKA
Alanyaspor geriden geldiği maçta Trabzonspor'u 2-1 yendi
AA

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor’u konuk etti. Gain Park Stadyumu’ndaki maçta hakem Burak Pakkan düdük çaldı.

Denis Draguş’un 8. dakikada attığı golle Trabzon deplasmanda 1-0 öne geçti. 44. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj’ın ve 50. dakikada Loide Augusto’nun golleriyle Alanyaspor Trabzonspor karşısında 2-1 üstünlük sağladı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Alanyaspor, Trazonspor’u 2-1 mağlup etti.

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