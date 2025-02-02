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Alanyaspor, Göztepe deplasmanında 3 puanı 1 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek evine 3 puanla döndü.

Ajans Haberleri
  • 02.02.2025 19:53
  • Giriş: 02.02.2025 19:53
  • Güncelleme: 02.02.2025 19:53
Kaynak: ANKA
Alanyaspor, Göztepe deplasmanında 3 puanı 1 golle aldı

(İZMİR) - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek evine 3 puanla döndü.

Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında Göztepe evinde, Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadeleyi Arda Kardeşler yönetti.

Alanyaspor ilk yarının uzatma dakikalarında Nuno Lima'nın attığı golle maçı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe'de Juan 81. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

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