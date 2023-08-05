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Alanyaspor, Hollanda’da yaptığı sezon öncesi hazırlık kampını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 05.08.2023 14:18
  • Giriş: 05.08.2023 14:18
  • Güncelleme: 05.08.2023 14:19
Kaynak: İHA
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Alanyaspor, Hollanda’da yaptığı sezon öncesi hazırlık kampını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Hollanda’da yaptığı sezon öncesi hazırlık kampını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde Vlaardingen tesislerinde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan Alanyaspor, antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı.

Takım ligin ilk haftasında oynayacağı Rams Başakşehir FK maçı hazırlıklarına salı günü tesislerimizde yapacağı antrenmanla başlayacak. 

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