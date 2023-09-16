Alanyaspor, kadrosuna kattığı 3 oyuncu için imza töreni düzenledi

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, transferin son gününde kadrosuna kattığı 3 oyuncu için imza töreni düzenledi.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen törene, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı.

Transferin son gününde stoper Nuno Lima, sol kanat oyuncusu Pione Sisto ve santrafor Sergio Cordova'yı renklerine bağladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Sisto, Danimarka liginden geldi. 10 numara ve sol kanat pozisyonda da oynayan yetenekli biri. Bizler ve kendisi için hayırlı olsun diliyoruz. Alanyaspor'a katkı sağlayacağına inancımız tam." dedi.

Portekiz ligden aldıkları Lima'nın takip ettikleri ve istedikleri bir oyuncuyu olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Kendisinin ileriye dönük çok iyi işler yapacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Üçüncü transferle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, Cordova'yı Amerika liginden kadrolarına kattıklarını belirterek, "Önemli bir futbolcu. Kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyorum. Hedefleri var ve bu hedefleri de gerçekleştirecek performansı göstereceğine inanıyorum. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için o sahada, biz de yönetim kısmında çalışacağız." ifadelerini kullandı.