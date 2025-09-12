Alanyaspor, kadrosuna kattığı 3 oyuncu için imza töreni düzenledi

ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, transferin son gününde 3 oyuncuyu renklerine bağladı.

Alanyaspor, Almanya'nın Augsburg takımından 30 yaşındaki Beninli santrafor Steve Mounie ile sezon sonuna kadar kiralık, Portekiz'in Portimonense takımından 20 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Ruan Duarte ile 5 yıllık, İsviçre'nin Young Boys takımında forma giyen 28 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet Elia Meschack ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, transferin son gününde 3 önemli isme imza attırdıklarını söyledi.

Üç oyuncunun da kaliteli isimler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Takımımıza katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Kendilerine Alanyaspor'u tercih ettikleri için teşekkür ederim." dedi.

Yönetimin, transfer döneminde yoğun şekilde çalıştığını belirten Çavuşoğlu, bu güzel tablonun yaptıkları çalışmalar sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

Steve Mounie de Alanyaspor'a gelmenin mutluluğunu yaşadığını ve takıma katıldığı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Alanyaspor'da iyi işler yapacağımı, takıma katkıda bulunacağımı düşünüyorum. Alanyaspor'da olmayı tercih ettim. Çünkü Alanyaspor, Türkiye liginde her zaman iyi yerlerde olan bir takım. Umarım çok güzel bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Elia Meschack da Alanyaspor'un Türkiye'de iyi işler yaptığını bildiğini belirterek, "Hep beraber, umarım bu sene sezonu iyi bir yerde bitireceğiz." dedi.

Ruan Duarte de Alanyaspor'dan teklif geldiğinden itibaren başka kulübü düşünmediğini söyledi.

"Her zaman sadece aklımda Alanyaspor vardı." diyen Duarte, takıma transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından 3 futbolcu da kendilerini Alanyaspor'a bağlayan sözleşmelere imza attı.