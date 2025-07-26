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Alanyaspor, kaleci Paulo Victor'u kadrosuna kattı

Ajans Haberleri
  • 26.07.2025 18:21
  • Giriş: 26.07.2025 18:21
  • Güncelleme: 26.07.2025 18:21
Kaynak: AA
Alanyaspor, kaleci Paulo Victor'u kadrosuna kattı

ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu - yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Paulo Victor'a takımımızda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Katar ligi ekiplerinden Al-Rayyan takımında forma giyen Brezilyalı eldiven, 2016-2017 sezonunda ise Gaziantepspor'un kalesini korumuştu.

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