Alanyaspor - Kasımpaşa: 3-3

Süper Lig'in 5.haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

18’inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın ceza sahası içinde verdiği pasında topla buluşan Cordova, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

24’üncü dakikada Alanyaspor attığı golle aradaki farkı ikiye yükseltti. Sol kanattan gelişen hücumda Yusuf Özdemir’in ceza sahası içine gönderdiği ortaya vole vuran Novais topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

45+2’nci dakikada Kasımpaşa attığı golle farkı 1'e indirdi. Orta sahadan gelişen atakta Aytaç Kara'nın uzaktan vurduğu sert şutu ceza sahasında kontrol eden Fall, sert vuruşla topu filelerle gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

51’inci dakikada Alanyaspor farkı tekrardan ikiye yükseltti. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in yerden pasında topla buluşan Novais yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

61’inci dakikada orta sahadan gelişen Alanyaspor atağında Richard Coelho'nun savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Cordova'nın ceza sahasına girdikten sonra vurduğu şutta meşin yuvarlağı kaleci Ali Emre Yanar kurtardı.

79’uncu dakikada Kasımpaşa farkı tekrardan bire indirdi. Aytaç Kara, Alanyaspor savunmasında Richard Coelho'dan kaptığı topla birlikte ceza sahasına doğru kat ettikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

87’nci dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen hücümda Bastien’in pasıyla ceza sahasında buluşan Ben Ouanes’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.