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Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 22:25
  • Giriş: 06.09.2023 22:25
  • Güncelleme: 06.09.2023 22:25
Kaynak: AA
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Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen idmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonuyla devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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