Alanyaspor, Kayserispor maçına hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Kayserispor karşılaşması öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı tamamladı.

Antrenman öncesinde kaleci Ertuğrul Taşkıran için doğum günü kutlaması da yapıldı.