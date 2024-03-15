Alanyaspor - Kayserispor maçını Emre Kargın yönetecek

Kayserispor’un ligin 30. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçında Emre Kargın düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı.

Merkez Hakem Kurulu; Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor - Kayserispor maçını Emre Kargın’ın yönetmesine karar verdi.

İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Emre Kargın’a bu maçta Murat Şener ile Bersan Duran yardımcılık yapacak.

Emre Kargın, hakemlik hayatında ikinci kez Kayserispor maçını yönetecek.

Daha önce Kayserispor’un Yomraspor ile oynadığı ve 5-0 kazandığı Türkiye Kupası 3. Tur maçını yöneten Emre Kargın, Alanyaspor’un da Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı Süper Lig maçında düdük çalmıştı.