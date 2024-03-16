Alanyaspor - Kayserispor maçının ardından

Süper Lig’de 30’uncu hafta maçında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor’u 1-0 yendi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas açıklamalarda bulundu.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın kendi hazırlıkları doğrultusunda geçtiğini ve genel olarak oyunun kontrolünün ellerinde olduğunu belirtti. Tekke, “Maç tamamen 90 dakika boyunca hazırlandığım şekilde karşımıza çıktı. Oyunun bazı bölümlerinde baskıyla çıktıklarında bize tehlikeli ataklar oluşturdular diyebileceğim birkaç pozisyon var. Genel hatlarıyla bizde çok daha fazla pozisyon ve VAR'dan dönen goller var” diye konuştu.

TEKKE: ALANYASPOR’UN LİGDE DÜŞMESİ MUHTEMEL OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Maçın final niteliğinde bir maç olduğunu belirten Tekke, "Bütün maçlar kolay olmuyor. Hafta boyunca belki de ligin bana göre final niteliğinde bir maçıydı ki bence hala da öyle. Çok değerli bir 3 puan. Ligin düşmesi gereken ikinci takımı diye gösterilen takımız. Şu ana kadar oyuncularım, teknik ekip çok kıymetli şeyler başardılar" dedi.

“YUSUF ÖZDEMİR’İN KURTARDIĞI POZİSYON MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİRDİ”

atih Tekke, kalan maçlarda da kazanmaya ve puan toplamaya devam edeceklerini ifade ederken, bu galibiyetin takıma bir nefes aldırdığını söyledi. Oyuncularına teşekkür eden Tekke, "Oynayan oynamayan herkese ve Alanyaspor'umuza hayırlı olsun" dedi. Maçın son dakikalarında Yusuf Özdemir'in kurtardığı kritik bir pozisyon olduğunu hatırlatan Tekke, bu anın maçın kaderini değiştirebilecek kadar önemli olduğunu belirtti.

VUKAS: SON DAKİKA YEDİĞİMİZ GOLLE MAĞLUP OLDUK

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. Vukas, "Oyunla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Büyük hayal kırıklığına uğradık son dakikada yediğimiz golle mağlup olduk. Bu acı veriyor ve bizim için çok üzücü" diyerek mağlubiyetin etkisini dile getirdi.

“YÜZDE YÜZLÜK GOL POZİSYONUNU DEĞERLENDİREMEDİK”

Takımının maç boyunca yediği gol sonrası pozisyonlar yakaladığını ancak bunları değerlendiremediklerini belirten Vukas, "Aslında yediğimiz golden sonra da yüzde yüzlük gol pozisyonu yakaladık. Ama ne yazık ki bu pozisyonu da değerlendiremedik. Neticesinde mağlup olduk" şeklinde konuştu.

“MAÇ SONUNDA ATILAN GOL İLE KAZANDILAR”

Maçın bazı anlarında hem kendi takımlarının hem de rakibin üstün olduğunu belirten Vukas, "Hem bizim hem de rakibimizin oyun içinde daha iyi olduğu oyunu kontrol ettiği anlar vardı. Bu dönemlerde kontrol ettiğimiz anlara fırsatlarımız oldu ve bu fırsatları değerlendiremedik. Ve rakibiz maç sonunda attığı gol ile maçı kazandı" dedi.

“BERABERELİK ADİL BİR SKORDU”

Maç sonucuna ilişkin değerlendirmesinde Vukas, "Bence beraberlik adil bir skor gibi iken son dakikada yediğimiz gol ile mağlubiyet geldi. Çok fazla söylenecek bir şey yok, büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.