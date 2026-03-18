Alanyaspor, Kocaeli'ne gol yağdırdı

Süper Lig'in 27'nci haftasında Alanyaspor evinde Kocaelispor'u konuk etti. Maçın başından sonuna kadar büyük bir üstünlük kuran Alanyaspor sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip 31 puana yükselirken Kocaeli 33 puanda kaldı. Karşılaşmanın önemli anları:

İLK YARIDA İKİ GOL

21. dakikada ceza sahasına giren Mounie'nin vuruşunda topu kaleci Gökhan Değirmenci, kontrol etti.

26. dakikada Alanyaspor öne geçti. Janvier'in pasında topla ceza sahası dışı çaprazında buluşan Hadergjonaj'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

31. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Orta sahanın gerisinden Hadergjonaj'ın kullandığı serbest vuruşta Hwang savunma arkasına sarktı. Topla ceza sahasında buluşan Hwang'in sağ çaprazdan vuruşunda fileleri havalandırdı: 2-0.

Karşılaşmasının ilk devresi Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü devam ettiren Alanya, 63'üncü dakikada Nuno Lima'yla farkı üçe çıkardı. Maçın skorunu belirleyen goller İbrahim Kaya ve Nicolas Janvier'den geldi.