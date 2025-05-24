Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek olan Alanyaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile maç hazırlıklarını tamamladı. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Corendon Alanyaspor, yarın saat 19.00’da deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.