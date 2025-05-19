Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda 25 Mayıs Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise top kapma, pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Turuncu-yeşilli takım, bir günlük iznin ardından TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.