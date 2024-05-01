Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmana, futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da kulübü ziyaret ederek başkan Hasan Çavuşoğlu ile antrenmanı izledi.

Çavuşoğlu, Razgatlıoğlu'na ziyaretin anısına hediye paketi takdim etti.