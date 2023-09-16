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Alanyaspor, Nuno Lima ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Corendon Alanyaspor, yeni transferi Nuno Lima ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Ajans Haberleri
  • 16.09.2023 14:14
  • Giriş: 16.09.2023 14:14
  • Güncelleme: 16.09.2023 14:14
Kaynak: İHA
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Alanyaspor, Nuno Lima ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, transferin son gününde Nuno Lima’yı kadrosuna kattı. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, “Lima, scout ekibimizin izlediği bir oyuncuydu. Hem kulübümüze faydalı olacağına, hem de ileriye dönük kariyer yapacağına inanıyorum. Corendon Alanyaspor’umuza ve kendisine hayırlı olsun” dedi. 

Nuno Lima ise, “Öncelikle bu fırsattan dolayı başkanımıza ve kulübe çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kariyerimde çok büyük bir adım. Kulübe katkıda bulunmak istiyorum. Çok sıkı çalışacağım” diye konuştu. 

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