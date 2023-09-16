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Alanyaspor, Pione Sisto ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Corendon Alanyaspor, Danimarka Ligi’nde oynayan Pione Sisto ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ajans Haberleri
  • 16.09.2023 14:12
  • Giriş: 16.09.2023 14:12
  • Güncelleme: 16.09.2023 14:13
Kaynak: İHA
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Alanyaspor, Pione Sisto ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Danimarkalı hücum oyuncusu Pione Sisto’yu kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Sisto, Danimarka liginden geldi. Kendisi 10 numara ve sol kanat pozisyonunda da oynayabiliyor. Yetenekli ve daha önce takip ettiğimiz bir oyuncu. Hem Corendon Alanyaspor’umuza, hem de Sisto için hayırlı olsun. Aramıza hoş geldin. İnşallah Corendon Alanyaspor’umuza katkı sağlayacaktır” dedi. 

Taraftarların ilgisine teşekkür eden Pione Sisto ise, “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şehre geldim. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Transferim kesinleştikten sonra taraftarlardan mesajlar gelmeye başladı. Onların ilgisi için de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

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