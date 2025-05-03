Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Alanyaspor sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig’in 34. haftasında Alanyaspor konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Ajans Haberleri
  • 03.05.2025 21:21
  • Giriş: 03.05.2025 21:21
  • Güncelleme: 03.05.2025 21:21
Kaynak: ANKA
Alanyaspor sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

(ANKARA) - Süper Lig’in 34. haftasında Alanyaspor konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Alanyaspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan maçta hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.

Alanyaspor maçın 30. dakikasında Joseph Attamah’ın attığı golle öne geçti. Kayserispor, 52. dakikada Ramazan Civelek’in golüyle beraberliği buldu. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Alanyaspor konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

BirGün'e Abone Ol