Alanyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında evinde oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. İki grup halinde pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.

Antrenmanı izleyen Alanyaspor taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Alanyaspor’da diz ön çapraz bağlarında sakatlığı bulunan Buluthan Bulut yarınki mücadelede forma giyemeyecek.