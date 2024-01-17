Alanyaspor, Samsunspor maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’unda yarın Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kaynak: İHA
Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetimindeki antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Pas ve 5’e 2 top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın saat 17.00’de Samsunspor’u konuk edecek.
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