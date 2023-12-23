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Alanyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 23.12.2023 12:48
  • Giriş: 23.12.2023 12:48
  • Güncelleme: 23.12.2023 12:48
Kaynak: AA
Alanyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Spor Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Sahasında, 25 Aralık Pazartesi günü Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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