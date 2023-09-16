Alanyaspor, Sergio Cordova ile 4 yıllığına anlaştı

Alanyaspor, yeni transferi Sergio Cordova ile 4 yıllığına anlaştı.

Cordova için imza töreni düzenlendi.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni transferi Sergi Cordova için imza töreni düzenledi.

Kulüp tesislerinde yapılan törende konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Cordova gerçekten önemli bir futbolcu. Kendisinin de hedefleri var. Bu hedeflere ulaşacak bir performans sergileyeceğine inanıyoruz.” dedi.

Sergio Cordova ise, “Kulübe gelmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum. Kariyerimde zirve yapabileceğime inandığım bir geldiğimi düşünüyorum. Türkiye liginde daha önce oynayan takım arkadaşlarıma sorduğumda iyi bir lig olduğunu söylediler. Gözlemlerim de bu şekilde. İyi bir lige geldiğimi düşünüyorum” diye konuştu.