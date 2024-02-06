Alanyaspor, Sergio Cordova’yı Rus ekibine kiraladı

Corendon Alanyaspor’un forvet oyuncusu Sergio Cordova Rusya Premier Lig takımlarından Sochi’ye kiralandı.

Alanyaspor’un 26 yaşındaki Venezuela’lı oyuncusu Sergio Cordova, satın alma opsiyonuyla Rusya Premier Lig’de mücadele eden Sochi takımına kiralandı.

2023-2024 sezonu başında Alanya ekibine transfer olan Cordova, 3’ü Türkiye Kupası, 18’i Süper Lig olmak üzere toplam 21 karşılaşmada forma giyerken, 3 gol atma başarısı gösterdi.

Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, “Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.