Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 09.03.2024 17:45
  • Giriş: 09.03.2024 17:45
  • Güncelleme: 09.03.2024 17:45
Kaynak: İHA
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktörü Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı.

Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan futbolcular taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. 

Alanyaspor ile Sivasspor yarın saat 13.30’da Sivas’ta karşı karşıya gelecek. 

BirGün'e Abone Ol