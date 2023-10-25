Alanyaspor - Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak
Kaynak: İHA
Trenyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Alanyaspor-Sivasspor maçında hakem Mert Güzenge görev yapacak.
Süper Lig’in 10. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak olan Alanyaspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı.
TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak.
Güzenge’nin yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Ogün Kamacı yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.
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