Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Alanyaspor - Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak

Ajans Haberleri
  • 25.10.2023 16:02
  • Giriş: 25.10.2023 16:02
  • Güncelleme: 25.10.2023 16:03
Kaynak: İHA
Alanyaspor - Sivasspor maçında Mert Güzenge düdük çalacak

Trenyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Alanyaspor-Sivasspor maçında hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Süper Lig’in 10. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak olan Alanyaspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak. 
Güzenge’nin yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Ogün Kamacı yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. 

BirGün'e Abone Ol