Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan idman, iki grup halinde top kapma ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

Ligde 33 puanla 13. sırada yer alan turuncu-yeşilli ekip, 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilmeyen Akdeniz ekibi, bu karşılaşmalarda bir galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Yarın BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.