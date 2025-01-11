Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde çalıştı.
Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma organizasyonuyla sona erdi.
Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, yarın BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak.