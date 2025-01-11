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Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 11.01.2025 14:24
  • Giriş: 11.01.2025 14:24
  • Güncelleme: 11.01.2025 14:25
Kaynak: AA
Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde çalıştı.

Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma organizasyonuyla sona erdi.

Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, yarın BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak.

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