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Alanyaspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 16:15
  • Giriş: 29.10.2023 16:15
  • Güncelleme: 29.10.2023 16:16
Kaynak: AA
Alanyaspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Sivasspor maçının ardından istifa açıklaması yapan Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Erdoğan'a teşekkür edilerek, "Teknik direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Erdoğan ve ekibine teşekkür ederek plaket takdim etti" ifadelerine yer verildi.

Dün oynanan Süper Lig'in 10. hafta maçında Alanyaspor, evinde Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Teknik direktör Ömer Erdoğan'da maçın ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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