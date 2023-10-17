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Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 17.10.2023 15:02
  • Giriş: 17.10.2023 15:02
  • Güncelleme: 17.10.2023 15:02
Kaynak: İHA
Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

Süper Lig’in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, 23 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor’la karşılaşacak.

Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Akdeniz ekibi, Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde sabah kondisyon koşuları yaptı.

Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde saat 17.00’de gerçekleştireceği idmanla bugünkü çalışmalarını tamamlayacak. 

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