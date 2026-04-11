Alanyaspor - Trabzonspor Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri Alanya’da oynanacak. Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor A.Ş. arasında oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler en çok “Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta”, “Alanyaspor - Trabzonspor hangi kanalda”, “maç şifreli mi”, “Trabzonspor maçı bugün mü” ve “Alanyaspor maçı canlı izle” sorularına yanıt arıyor.

Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren bu mücadele, hem Trabzonspor’un zirve yarışındaki konumu hem de Alanyaspor’un puan tablosundaki yeri nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Özellikle maç saati, yayıncı kanal, hakem kadrosu, puan durumu ve sakat-cezalı listesi karşılaşma öncesinde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor A.Ş. arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 11.04.2026 tarihinde oynanacak. Mücadele bugün saat 17.00’de başlayacak.

Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu nedenle “Alanyaspor - Trabzonspor maçı şifreli mi” sorusunun yanıtı da net biçimde ortaya çıkıyor.

Karşılaşma Tarih Saat Kanal Yayın Durumu Corendon Alanyaspor - Trabzonspor A.Ş. 11.04.2026 17:00 Bein Sports Canlı ve şifreli

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamındaki karşılaşma Alanya Oba Stadı’nda, Antalya’da oynanacak. Ev sahibi Alanyaspor, sahasında puan ararken; Trabzonspor ise deplasmanda zirve yarışını sürdürmek isteyecek.

Bu nedenle Alanya Oba Stadı’nda oynanacak mücadele, haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMLERİ

Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Mustafa Savranlar ve Candaş Elbil üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Gürcan Hasova görev yapacak.

VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR’da ise İbrahim Çağlar Uyarcan bulunacak.

Görev İsim Hakem Mehmet Türkmen 1. Yardımcı Hakem Mustafa Savranlar 2. Yardımcı Hakem Candaş Elbil Dördüncü Hakem Gürcan Hasova VAR Abdullah Buğra Taşkınsoy AVAR İbrahim Çağlar Uyarcan

PUAN DURUMUNDA İKİ TAKIMIN YERİ

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor, 28 maç sonunda 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 63 puan topladı ve ligde 3. sırada yer aldı. Bordo-mavili ekip 55 gol atarken 30 gol yedi.

Corendon Alanyaspor ise 28 maç sonunda 6 galibiyet, 14 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 32 puan topladı ve 11. sırada bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 34 gol atıp 33 gol yedi.

Trabzonspor açısından bu maç zirve takibini sürdürme adına kritik görünürken, Alanyaspor için de orta sıralardaki konumu güçlendirme fırsatı taşıyor.

O G B M A:Y P 1 Galatasaray 28 21 4 3 66:21 67 2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62:28 63 3 Trabzonspor 28 19 6 3 55:30 63 11 Alanyaspor 28 6 14 8 34:33 32

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Karşılaşma öncesinde her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Özellikle savunma ve hücum hattındaki yokluklar, maçın gidişatını etkileyebilecek başlıklar arasında yer alıyor. “Alanyaspor eksikler”, “Trabzonspor sakatlar”, “Trabzonspor cezalı oyuncular” ve “maçta kimler yok” soruları da bu nedenle yoğun şekilde araştırılıyor.

Alanyaspor Sakat ve Cezalı Listesi

# Oyuncu Yaş Pozisyon Açıklama 94 Florent Hadergjonaj 32 Defans Cezalı - Sarı Kart Cezalısı 88 Yusuf Özdemir 25 Defans Cezalı - Maçtan Men Cezası

Trabzonspor Sakat ve Cezalı Listesi

# Oyuncu Yaş Pozisyon Açıklama 44 Arseniy Batagov 24 Defans Sakatlık - Antrenman Eksikliği 7 Edin Visca 36 Orta Saha Sakatlık - Ayağı Kırık 10 Ernest Muci 25 Orta Saha Sakatlık - Antrenman Eksikliği 30 Paul Onuachu 32 Forvet Sakatlık - Adale Problemi

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Trabzonspor Zirve Yarışında Hata Yapmak İstemiyor

63 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, üst basamaklarla farkı kapatmak için deplasmanda kazanmayı hedefliyor. Bu nedenle Alanyaspor karşılaşması bordo-mavili ekip adına büyük önem taşıyor.

Alanyaspor İç Sahada Puan Arayacak

32 puanla 11. sırada bulunan Alanyaspor, kendi sahasında güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar alarak konumunu güçlendirmek isteyecek. Özellikle iç saha avantajı, takım adına maçın en önemli kozlarından biri olarak görülüyor.

Eksikler Maçın Dengesini Etkileyebilir

Alanyaspor’da iki savunma oyuncusunun cezalı olması dikkat çekiyor. Trabzonspor’da ise savunma, orta saha ve forvet hattında önemli isimlerin eksik listesinde yer alması karşılaşma öncesi öne çıkan başlıklardan biri oldu.

