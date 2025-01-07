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Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 07.01.2025 16:38
  • Giriş: 07.01.2025 16:38
  • Güncelleme: 07.01.2025 16:38
Kaynak: AA
Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, top kapmanın ardından taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Papara Park'ta yarın saat 18.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek.

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