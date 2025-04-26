Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan'da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.
Papara Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, yarın saat 16.00'da başlayacak.