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Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 26.04.2025 14:43
  • Giriş: 26.04.2025 14:43
  • Güncelleme: 26.04.2025 14:43
Kaynak: AA
Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan'da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.

Papara Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, yarın saat 16.00'da başlayacak.

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