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Alanyaspor'un Düzce kampı başladı

Ajans Haberleri
  • 23.07.2024 11:33
  • Giriş: 23.07.2024 11:33
  • Güncelleme: 23.07.2024 11:33
Kaynak: AA
Alanyaspor'un Düzce kampı başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi.

Erzurum'da 1. etap kampının ardından 2 gün izin yapan Antalya temsilcisi, dün akşam Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah antrenmanına çıkan futbolcular, ısınma hareketleriyle kondisyon depoladı.

Turuncu-yeşilli ekibin, 9 gün sürecek kampta 3 hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.

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