Alanyaspor'un Güney Koreli futbolcusu hakkında hapis cezası

Alanyaspor'un Güney Koreli futbolcusu Hwang Ui-jo, ülkesinde yargılandığı davada hapis cezası aldı.

32 yaşındaki eski Premier Lig oyuncusu, yargılandığı davanın geçen hafta yapılan duruşmasında suçunu kabul etti.

Hwang'ın, dört kez cep telefonunu kullanarak mağdurun iradesi dışında cinsel ilişki sahnelerini kayıt altına aldığı tespit edildi.

Olay, Hwang'ın baldızının Haziran 2023'te Hwang'a şantaj yapmak amacıyla söz konusu videoları yayınlamasıyla ortaya çıkmıştı.

Savcılar, ekim ayında Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde davanın kapanış konuşmasını yaparken Hwang için dört yıl hapis cezası istemişlerdi.

CEZASI ERTELENDİ

Ancak Yonhap'ın haberine göre mahkeme cuma günü Hwang'ın suçunu kabul ettiğini ve pişmanlık duyduğunu belirterek cezanın ertelenmesine karar verdi.

Haber ajansı, üçüncü bir tarafın görüntüleri kendisinin dahli olmadan sosyal medyada dağıtmasının da dikkate alındığını söyledi.

Hwang, haziran ve eylül 2022 tarihleri arasında dört kez partnerlerinin rızası olmadan seks videoları kaydetmekle suçlanmıştı.

Yonhap, başlangıçta iki kurbanın isminin verildiğini, ancak Hwang'ın yalnızca biriyle ilgili suçlamalardan mahkum edildiğini söyledi.

ÖZÜR DİLEDİ

Eylül ayında Alanyaspor'a transfer olmadan önce Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta forma giyen Hwang, ekim ayında hakime verdiği ifadede şunları söyledi “Yaptığım yanlışlar nedeniyle acı çeken mağdurlardan en içten özürlerimi sunuyorum.

Güney Kore için 60'tan fazla kez forma giyen ve şu anda Alanyaspor'da oynayan Hwang, mahkemede suçları kabul etmeden önce masum olduğunu iddia etmişti.

Hwang'ın Alanyaspor ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.