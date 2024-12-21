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Alanyaspor ve Beşiktaş puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Spor
  • 21.12.2024 21:42
  • Giriş: 21.12.2024 21:42
  • Güncelleme: 21.12.2024 21:49
Kaynak: ANKA
Alanyaspor ve Beşiktaş puanları paylaştı
DHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 17. haftasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper lig’in 17. haftasında Beşiktaş Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda saat 19:00’da başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı.

Alanyaspor 5. dakikada  Nuno Lima’nın golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Beşiktaş 7. dakikada Rafa Silva’nın golüyle beraberliği yakaladı ve skoru 1-1 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında eşitlik bozulmadı ve Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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