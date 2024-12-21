Alanyaspor ve Beşiktaş puanları paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: ANKA
Beşiktaş, Süper Lig’in 17. haftasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper lig’in 17. haftasında Beşiktaş Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda saat 19:00’da başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı.
Alanyaspor 5. dakikada Nuno Lima’nın golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Beşiktaş 7. dakikada Rafa Silva’nın golüyle beraberliği yakaladı ve skoru 1-1 yaptı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında eşitlik bozulmadı ve Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.