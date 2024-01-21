Alanyaspor’da Efecan Karaca gol suskunluğunu bozdu

Alanyaspor’un tecrübeli hücum oyuncusu Efecan Karaca, Çaykur Rizespor karşılaşmasında attığı golle bu sezon ilk kez golle tanıştı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Alanyaspor’da Efecan Karaca, bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan 34 yaşındaki futbolcu, maçın 70. dakikasında ceza sahası içinde oluşan karambolde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Efecan Karaca, böylece bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Rizespor maçının 90+5. dakikasında yerini Furkan Bayır’a bırakan Efecan Karaca, bu sezon ligde 20, Türkiye Kupası’nda ise 1 mücadelede forma giydi.