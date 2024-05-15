Alanyaspor’da kongre tarihi belli oldu

Alanyaspor, olağan seçimli genel kurul toplantısının 30 Mayıs Perşembe günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 7 Haziran Cuma günü yapılacağını duyurdu.

Süper Lig’de 50 puanla yedinci sırada yer alan Alanyaspor’da olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul 30 Mayıs 2024 Perşembe günü Cengiz Aydoğan Alanyaspor Kulübü Tesisleri’nde saat 16.00’da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 7 Haziran Cuma günü aynı saatte Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda yapılacak.