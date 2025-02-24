Alanyaspor’da kupa mesaisi başladı

Corendon Alanyaspor, çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. Hafta maçlarında Corendon Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yönetimimdeki antrenmanda futbolcular salonda yenileme çalışması ile başladı. Antrenman sahada koşu çalışması ile sona erdi.

Corendon Alanyaspor, çarşamba günü saat 20.30’da Eryaman Stadyumunda MKE Ankaragücü ile kupa maçında kozlarını paylaşacak.