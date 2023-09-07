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Alanyaspor’un Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Ajans Haberleri
  • 07.09.2023 17:27
  • Giriş: 07.09.2023 17:27
  • Güncelleme: 07.09.2023 17:28
Kaynak: İHA
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Alanyaspor’un Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Alanyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla devam etti.

Alanyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı.

Dün akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde pas organizasyonu ve taktik çalışmasıyla idmanı tamamlayan turuncu-yeşilliler, bu sabah da çalışmalarına salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla devam etti.

Akdeniz ekibi, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bu akşam yapacağı çift idmanla devam edecek. 

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