Alaplı’da 2 binanın çatı katı alev alev yandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki Çay köyünde Veysel Yolaç ait 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın çatı katının tamamen alevlere teslim oldu.

Yangın sırasında evde bulunanlar tahliye edildi.

Alevleri fark eden ev sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alaplı Belediyesi Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, yangın çatı katında hasara yol açtı.