Alaplı’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çıkan kavgada köy muhtarı bıçaklanırken, 2 kişide aldığı darbelerle yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Alaplı Çatak Köyü Muratlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen aile, muhtarın evinin önüne giderek muhtar R.K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Çatak Köyü muhtarı R.K. bıçak darbesiyle yaralanırken, 2 kişide aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Kavgayı duyan çevredeki vatandaşların ihbari üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri ise kavgada yaralananlara müdahalede bulundu. Bıçak darbesi ile yaralanan muhtar R.K. ise Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar E.Y. ve T.Y. Ereğli’deki özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavilerine başlanılan E.Y. ve T.Y. gece saatlerinde taburcu oldu. Köy muhtarı R.K.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



