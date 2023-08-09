Alaplı’da bir eve giren hırsız 12 bin TL para çaldı

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde bir eve giren hırsız 12 bin TL para çalarak kayıplara karıştı

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Çengelli köyünde H.T. isimli şahsa ait eve hırsız girdi. Gece yarısı hane halkının uykuda olduğu saatte eve giren hırsız odada dolap çekmecesinde bulunan 12 bin TL parayı alarak kayıplara karıştı.

Seslere uyanan H.T. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonrası olayla ilgili çalışma başlattı.