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Alaplı’da iki araç çarpıştı

Ajans Haberleri
  • 06.03.2024 13:29
  • Giriş: 06.03.2024 13:29
  • Güncelleme: 06.03.2024 13:29
Kaynak: İHA
Alaplı’da iki araç çarpıştı

Alaplı bölge trafik istasyonu önünde meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, H.K. yönetiminde kullandığı 67 TP 633 plakalı otomobil, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bölge trafik İstasyonu mevkisinde orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza sonucu takla atan araçta da maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla aksayan trafik normale döndü. 

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